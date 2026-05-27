Линейка с пациент се преобърна в Пловдив след катастрофа

Снимка Булфото

Тежък инцидент е станал на пътя във втория най-голям наш град тази вечер.

Лек автомобил и линейка на частна спешна помощ, превозваща пациент, катастрофираха в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Инцидентът е станал минути след 20:00 часа. Няма сериозно пострадали.

Специализираният автомобил преминал с включена сигнализация на червен сигнал на светофара на кръстовище между бул. „Шести септември“ и бул. „Цариградско шосе“. Последвал е сблъсък с друг автомобил, който вече е бил навлязъл в зоната на кръстовището, при което линейката се е ударила в бордюр и се обърнала.

Нейният водач, транспортираният пациент и придружителят му са откарани в болница за прегледи. По предварителни данни тримата не са пострадали сериозно. Медицинска помощ е оказана на място на другия шофьор.

Пробите за алкохол са отрицателни, пише novini.bg.

До изчакване на резултатите от прегледите движението в района на катастрофата е ограничено. Полицейски екипи насочват автомобилите към обходни маршрути.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!