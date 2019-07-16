Линейка вдигна окървавен колездач до Младежкия хълм

Колоездач е направил лудо шоу на бул. "Копривщица", край Младежкия хълм, съобщава "Марица".

Мъжът, във видимо нетрезво състояние, самокатастрофирал и лежал в безпомощно състояние, окървавен на велоалеята. Сащисани минувачи извикали бърза помощ. Спешните медици се отзовали мигновено на сигнала и изтеглили мъжа в линейката. Той буйствал и говорел несвързано.

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