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Линейка вдигна окървавен колездач до Младежкия хълм

16.07.2019 / 14:04 1

Колоездач е направил лудо шоу на бул. "Копривщица", край Младежкия хълм, съобщава "Марица".


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Мъжът, във видимо нетрезво състояние, самокатастрофирал и лежал в безпомощно състояние, окървавен на велоалеята. Сащисани минувачи извикали бърза помощ. Спешните медици се отзовали мигновено на сигнала и изтеглили мъжа в линейката. Той буйствал и говорел несвързано.

 

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Plachkov (преди 11 минути)
Рейтинг: 819 | Одобрение: 464
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