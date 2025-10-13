Линейка влезе в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Непредвидено събитие беляза “Игри на волята” тази вечер. Линейка влезе на терен. Причината е Герги – Шопа, който изпадне в извънредна ситуация, която може да застраши бъдещето му в надпреварата за 100 000 лв.

Шопа е на 31 години и е републикански шампион по кану-каяк, който се занимава с професионално градинарство. Определя се като изключително силен и издръжлив. Побеждава един от най-изявените участници от петия сезон на предаването Благомир Мастагарков в кастинг битка, за да спечели мястото си в "Игри на волята" 7.

Причината кола на Бърза помощ да влезе в „Игри на волята“ б кански болки в кръста, които изпитва Георги – Шопа.

От сутринта ме е захапал, не мога да мръдна. Само този, който не го е болял кръст, само той няма да ме разбере, каза Шопа.

Болката е толкова силна, че ми се е случвало да се насълзявам през годините, но в момента съм на кантар. Просто наистина много ме боли. Държа се! Аз по принцип съм доста дебелокож, корав, но много ме боли, коментира още той.

