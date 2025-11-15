Лингорски, БНБ: От 1 декември започва продажбата на стартови пакети с евро

Кадър БНТ

Бюджет 2026 вече е в Народното събрание и топката е в ръцете на депутатите, предаде БТВ.

"Бюджетът не е план-сметка. Това е много погрешна промяна на термина. План-сметката има съвсем друг смисъл и тя е вътрешен документ за компания или нещо друго. По време на социализма, когато бюджетът беше нещо като инструмент на тази комунистическа кооперация, която представляваше държавата ни. Законът за държавния бюджет на Република България е по-коректно. Той се изпълнява и няма ориентировъчен, а задължителен характер", заяви в предаването "Тази събота и неделя" Илия Лингорски, член на управителният съвет на БНБ.

„Това е началото на румънския и гръцкия сценарий. Войната срещу средната класа и бизнеса продължава“

"Бюджетът няма отношение към превалутирането и въвеждането на еврото. От гледна точка на централните банки, тъй като бюджетната процедура, това е прерогатив на изпълнителното и законодателните власти и не е в мандата на централната банка по отношение на структурните и политическите въпроси в него. По отношение на ценовата стабилност, разбира се, централните банки, евросистемата, разглеждаме националните бюджетите, и като пък оттам насетне вече, това има значение и за паричната политика, която ще се провежда в еврозоната и чрез евросистемата", заяви експертът.

Относно 4-те млрд., които се прехвърлят към Българската банка за развитие за финансиране на общински проекти Лунгорски заяви, че става дума за операция под черта - увеличава се капиталът. Това не е нещо необичайно. Финансирането на общински, инфраструктурни и други проекти под формата на кредит има различен характер от директни разходи на бюджет важно е проектите да бъдат банкируеми, всяка банка оперира на базата на регулации, които БНБ надзирава.

Вече са проведени 56 обучения – над 1000 служители в банки, търговски вериги, общини, Български пощи.

„Връщането в лева след 1 януари е възможно само ако търговецът няма наличност в евро. Допустимо е. Но след 1 февруари търговците няма да приемат плащания в лева", заяви още той.

Наистина логистиката е мащабна. Всички банкноти за превалутирането вече са в трезорите на БНБ. Зареждането на банките и търговската мрежа започва предварително. От 1 декември започва продажбата на стартовите комплекти. Те са за въвеждане в обращение. За търговците стартовите комплекти се предоставят само от търговските банки.

"Нека максимално да вкараме наличните си средства по банковите сметки. Най-евтиният и безрисков начин е автоматичното превалутиране през нощта срещу 1 януари. Банкоматите ще бъдат заредени с евро още в полунощ, призова Лингорски.

И остави за догодина реформите

„Много хора имат голямо количество монети. Монетните центрове на БНБ ще приемат монети без такса, ако са сортирани по купюри. Таксата за несортирани е много ниска. Също и търговските банки – до 1 януари може да се вкарват монети по сметка. Обмяната в БНБ е безсрочна и безплатна. В пощите приемат монети до 1 юли без такси. След това, както и при търговските банки, няма задължение да обменят безплатно. Съветвам хората да използват времето отсега", добави още той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!