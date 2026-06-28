Лионел Меси: Продължаваме заедно
Кадър БНТ
Капитанът на националния тим по футбол на Аржентина Лионел Меси увеличи головия си актив на Световното първенство в Северна Америка, след като се разписа за успеха на актуалния шампион над Йордания с 3:1 в последния кръг от груповата фаза.
Меси натрупа 6 попадения на Мондиал 2026, а освен това се разписа в рекорден седми пореден мач на световни финали, посочва БТА.
"Още една победа, за да завършим груповата фаза. Продължаваме заедно", написа Меси в социалните мрежи скоро след успеха, който осигури на тима първото място в група J.
Сега аржентинците ще се изправят срещу дебютанта Кабо Верде на 1/16-финалите на Световния шампионат, а двубоят предстои на 4 юли от 1:00 ч. сутринта българско време.
Редактор "Екип на Петел",
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