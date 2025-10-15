Липса на кворум провали изслушването на и. ф. шеф на ДАНС Деньо Денев

Снимка: Булфото

Това е петото подред заседание на парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Имаше само едно заседание, свикано от председателя на парламента Наталия Киселова във връзка със закон. Това каза пред медиите Златан Златанов от ПГ на „Възражднае“, председателстващ комисията.

Регистриралите се депутати в залата бяха пет от общо 15, съобщава БТА.

Той поясни, че днес и.ф. председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев е трябвало да бъде разпитан относно миналите в неделя избори за Общински съвет в Пазарджик, тъй като в интернет се е появила много информация за купуване на гласове и повлияване на резултатите.

Златанов допълни, че следващата сряда ще свика заседание на комисията със същия дневен ред, като бъде поканен и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

