Липса на кворум провали заседанието и на парламентарната социална комисия

Комисията по труда и социалната политика в парламента не заседава поради липса на кворум. В дневния ред беше предвидено разглеждането на проектите на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., внесени от Министерския съвет.

Председателят на комисията Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) обясни, че някои депутати са заявили, че няма да се регистрират за заседанието, а други отсъстват поради ангажименти. Посочено беше, че в същия час се провежда и Комисията по бюджет и финанси, която е водеща за проектите на Закона за бюджета на ДОО и на Закона за държавния бюджет, както и за проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Сачева подчерта, че липсата на кворум и непровеждането на заседание не застрашават проектобюджета на ДОО.

За участие в заседанието се регистрираха представителите на ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и "Алианс за права и свободи", заяви Сачева пред БТА. По думите ѝ представителите на "ДПС-Ново начало" са уведомили, че участват в митинги в страната. Тя каза, че в зала са присъствали представители на "Морал, единство и чест", "Величие" и "Продължаваме промяната – Демократична България", които са отказали да се регистрират.

"Прекратяването на заседанието не възпрепятства процедурата по разглеждане на бюджета на ДОО в пленарна зала, където ще се проведат дебатите и окончателното гласуване, тъй като водеща комисия по разглеждане на трите бюджета – на ДОО, НЗОК, и на държавния бюджет - е Комисията по бюджет и финанси, която започна своето заседание, има кворум и в момента текат дебатите", коментира още Сачева.

След като ги одобри на свое заседание, правителството внесе вчера в Народното събрание трите проектобюджета за 2026 г. Преди това трите проектобюджета бяха обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

