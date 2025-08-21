Липсва компетентен орган, който да проверява сигурността на атракционите у нас

Пиксабей

Липсва ясен контрол върху съоръженията, поставяни в увеселителни обекти у нас. Точен и системен контрол върху безопасността, оборудването на всеки един от тези екстремни атракциони чисто нормативно не е изяснен като ангажимент. Това обясни в ефира на Радио Варна д-р Десислав Тасков, председател на комисията по туризъм в Народното събрание в коментар след тежкия инцидент с починалото 8-годишно дете в Несебър. Ще настоявам държавата да влезе в регламента и контрола на тези атракциони, досега тя се отдръпваше от частния интерес, категоричен беше д-р Тасков.

Той даде за пример наредба, влязла в сила през 2013 г. за условията и реда за безопасност и технически изисквания към съоръженията в увеселителните обекти. На всички ни е ясно, че "Морска администрация" към Министерството на транспорта контролира и изправността на лодката, джета или други транспортни средства, но реално ясен контрол върху въжетата, батутите и надуваемите съоръжения липсва, поясни д-р Тасков.

Трябва да има ясни и точни нормативни текстове, а в контрола на тези атракциони трябва да се включат не само министерствата на туризма и на младежта и спорта, но и Агенцията по метрология и качествен контрол и тази по стандартизация и акредитация, допълни Тасков. Той направи уточнение, че двете агенции към днешна дата законово не са задължени да извършват този контрол. Критериите на безопасност трябва да бъдат завишени, каза още председателят на Парламентарната комисия по туризъм д-р Десислав Тасков.

