Лицата на времето по Нова телевизия разказаха за гафовете си

Красивите лица на времето по Нова телевизия разкриха за гафовете, които са допускали. Това стана пред Лора Крумова в предаването й "На фокус".

На стола срещу нея седнаха Гергана Малкоданска, Деница Стоянова и Николай Василковски, като отсъстваше само Никол Станкулова.

Най-тъпият въпрос, който са чували на улицата е: Какво ще е времето?

Само Василковски обаче не се съгласи с това, тъй като лично според него такъв въпрос е начин, да се направи някакъв контакт с красивите му колежки.

Деница Стоянова допълни, че е чувала и въпрос: Какво направихте с това време?

Няма как от копче за топло или за студено да променяме времето, обясни тя.

Василковски разкри, че най-големия гаф, който е допускал, е да напише 240 вместо 24 градуса.

Цял ден стоя така на екрана. Накрая на електронната поща имаше съобщения: Абе какви са тия температури?

Деница Стоянова допълни, че при нея объркването е с повече от 100 градуса по-ниско, отколкото при Василковски - само 117.

Малкоданска разказа, че един път тръгнала с дистанционното, чрез което сменят картите. А то е едно и спешно се върнали, защото няма за следващия екип.

