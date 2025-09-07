Лицата на времето по Нова телевизия разказаха за гафовете си
Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ
Красивите лица на времето по Нова телевизия разкриха за гафовете, които са допускали. Това стана пред Лора Крумова в предаването й "На фокус".
На стола срещу нея седнаха Гергана Малкоданска, Деница Стоянова и Николай Василковски, като отсъстваше само Никол Станкулова.
Най-тъпият въпрос, който са чували на улицата е: Какво ще е времето?
Само Василковски обаче не се съгласи с това, тъй като лично според него такъв въпрос е начин, да се направи някакъв контакт с красивите му колежки.
Деница Стоянова допълни, че е чувала и въпрос: Какво направихте с това време?
Няма как от копче за топло или за студено да променяме времето, обясни тя.
Василковски разкри, че най-големия гаф, който е допускал, е да напише 240 вместо 24 градуса.
Цял ден стоя така на екрана. Накрая на електронната поща имаше съобщения: Абе какви са тия температури?
Деница Стоянова допълни, че при нея объркването е с повече от 100 градуса по-ниско, отколкото при Василковски - само 117.
Малкоданска разказа, че един път тръгнала с дистанционното, чрез което сменят картите. А то е едно и спешно се върнали, защото няма за следващия екип.
