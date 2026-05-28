Лицето на Доналд Тръмп може да се появи върху американската банкнота от 250 долара

Служители от администрацията на американския президент Доналд Тръмп са оказвали натиск върху службата, отговаряща за печатането на пари, да изготви дизайн на банкнота от 250 долара с лика на президента. Това твърдят четирима настоящи и бивши служители.

Ако идеята бъде реализирана, това ще бъде първият случай от повече от 150 години, в който жив човек се появява върху американска банкнота.

Още от 2025 година двама политически назначени представители в Министерството на финансите на САЩ - ковчежникът Брандън Бийч и неговият старши съветник Майк Браун, многократно са настоявали служители на Бюрото за гравиране и печат да подготвят прототипи на новата банкнота. Според служителите това е предизвикало притеснения, тъй като действащият федерален закон позволява върху американските банкноти да бъдат изобразявани само починали личности.

Източниците са говорили при условие за анонимност от страх от ответни действия.

Като част от инициативата през август и септември Брандън Бийч е предоставил на служителите на бюрото примерни дизайни на банкнотата. Един от тях показвал лицето на президента Доналд Тръмп в центъра на банкнотата от 250 долара, между подписите на президента и на министъра на финансите Скот Бесънт. Това твърди един от служителите, както и документи, прегледани от The Washington Post.

Художникът, който твърди, че е създал примерния дизайн, е заявил пред изданието, че лично е обсъждал проекта с Тръмп.

Британецът Иън Александър разказва, че Тръмп е одобрил промени в първоначалния му дизайн, включително добавянето на цветовете на американското знаме и специално лого по повод 250-ата годишнина от създаването на САЩ.

„Той обича да казва, че съм любимият му британски художник“, заявява Александър - бивш състезател по плуване и диджей, който се представя като автор на кралски портрети на кралица Елизабет II и други известни личности.

Последният случай, в който жив човек е бил изобразен върху американска валута, е през 1866 г. Тогава това е било забранено, след като върху банкнота от 5 цента се появява образът на служител от средно ниво в Министерството на финансите.

Миналата година в Конгреса е внесен законопроект, който би позволил Доналд Тръмп да се появи върху банкнота от 250 долара по повод 250-ата годишнина на страната, но до момента предложението не е напреднало.

В официално изявление говорител на Министерството на финансите заявява, че Бюрото за гравиране и печат „извършва необходимото планиране и проверки“ във връзка с предложеното законодателство.

„Ако този закон бъде приет и влезе в сила, Бюрото за гравиране и печат действа проактивно, за да създаде възпоменателна банкнота от 250 долара, която по подходящ начин да отбележи 250-ата годишнина на нашата велика нация“, се казва още в изявлението, пише btvnovinite.bg.

