Литва, Латвия и Естония искат пълно изключване на руския петрол от европазарите

Снимка: Пиксабей

Прибалтийските републики Литва, Латвия и Естония настояват Европейската комисия да представи по-скоро планове за пълно изключване на руския суров петрол от европейския пазар. Министрите на енергетиката на трите държави са поставили въпроса пред колегите си от ЕС на неформалната им среща в петък.

До нападението над Украйна през 2022 г. Русия осигуряваше над 1/4 от нуждите на Европа от суров петрол, а днес - 2%, които обаче се равняват на близо 10 милиона тона годишно, посочва БНР. Балтийските страни изтъкват, че Москва използва приходите от тези сделки, за да финансира на шествието в Украйна. Европейската комисия трябваше да представи конкретни планове за изключване на руския петрол още през април, но ги отложи заради кризата в Близкия изток.

Комисарят по енергетика Йоргенсен посочи, че дори след отварянето на Ормузкия проток миналата седмица за пълно възстановяване на петролните доставки от Близкия изток ще са необходими месеци.

"Файнешъл таймс" отбелязва, че предложението за спиране на вноса от Русия може да срещне от пор от Унгария и Словакия, които продължават да разчитат на петролопровода дружба, а също и от други страни от евросъюза заради несигурността на доставките и поскъпването на електроенергията.

Редактор "Екип на Петел",

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