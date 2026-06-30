Литва: Русия търси най-слабото и неподготвено място в НАТО, никога няма да атакува подготвена страна

Кадър ЛВС

„Русия никога не атакува държава, която смята за силна и подготвена“, казва началникът на щаба на отбраната на Литва, контраадмирал Гедрюс Пременекас. Euronews посети учения на НАТО, където се провежда подготовка за евентуално отблъскване на атака от Москва.

Германските танкове „Леопард“ удряха целите си, въздухът се изпълваше с бръмченето на дронове и рева на хеликоптери „Тигър“, реещи над главите на ниска височина. На по-малко от час път с кола от Вилнюс, на военен полигон, близо 3000 войници, подкрепени от техника, практикуват защита на Литва от евентуална руска атака.

В продължение на приблизително шест седмици близо 2900 войници на НАТО, включително около 2300 войници от Бундесвера, се обучаваха да защитават източния фланг на Алианса като част от учението „Щит на свободата I“.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, възможността за бъдеща руска атака срещу територията на НАТО се превърна в ключова грижа за Европа. Лидерите на Алианса и съюзническите разузнавателни служби многократно предупреждават, че Москва може да възстанови военния си потенциал през следващите години, което само засилва неотложността на натрупването на сили на източния фланг на блока.

В интервю за Euronews, контраадмирал Гедрюс Пременекас, началник на щаба на отбраната на Литва и заместник-командващ на въоръжените сили, заяви, че „не можем да дадем конкретна дата или времева рамка и да очакваме руска атака срещу Литва, балтийските държави или НАТО“. Той обаче добави, че литовските военни виждат ясни руски усилия за възстановяване на въоръжените си сили; резултатът от войната срещу Украйна ще определи колко бързо руската армия ще възвърне загубените си способности.

„Така че трябва да сме готови по всяко време“, добави той, изброявайки увеличените военни разходи, повишената оперативна съвместимост между армиите и инвестициите в огнева мощ.

„Тези инструменти ще позволят на нашите страни да действат по възпиращ начин“, каза Пременекас пред Euronews. „Русия никога не атакува държава, която смята за подготвена и силна.“ Пременекас обясни, че Русия „винаги търси слабости, слаби места в алианса“. Според контраадмирала сигурността зависи от изграждането на военни способности и от „сериозното приемане на тази заплаха“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!