Литва премахна конституционна забрана за ядрени оръжия

Пиксабей

Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви днес, че парламентарно представените партии са се споразумели за план за премахване на конституционна разпоредба, която забранява разполагането на ядрени оръжия на литовска територия, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

"Геополитическата ситуация се влошава. Нашата конституция беше написана, когато геополитическите обстоятелства бяха напълно различни“, каза той.

Науседа допълни, че няма непосредствени планове за съхраняване на ядрени оръжия в Литва, но премахването на разпоредбата ще гарантира, че страната няма да бъде ограничавана, ако ситуацията със сигурността се промени в бъдеще.

Редактор "Екип на Петел",

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