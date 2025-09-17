Ливърпул 2:0 Атлетико Мадрид в началото на двубоя за Шампионската лига

снимка: Пиксабей

Ливърпул и Атлетико Мадрид играят при резултат 2:0 на "Анфийлд" в един от най-интересните и очаквани мачове от първия кръг на новия сезон на Шампионската лига. Андрю Робъртсън откри резултата още в четвъртата минута. Мохамед Салах удвои две по-късно.

Тимът на Арне Слот е перфектен в Премиър лийг след първите четири кръга, докато този на Диего Симеоне започна неочаквано колебливо и има само една победа в Ла Лига до момента, като тя бе постигната в последния кръг.

Ливърпул спечели последните си 14 домакинства в европейските турнири, припомня Сортал.

Двата отбора са се срещали осем пъти в евротурнирите, като за последно това се случи през 2021 година, когато мърсисайдци постигнаха две победи - 3:2 на "Метрополитано" и 2:0 на "Анфийлд". Иначе общият баланс е изравнен - по три успеха за всеки от тимовете.

Арне Слот е направил три промени в сравнение с мача с Бърнли. Най-съществената е, че рекордната покупка Александър Исак започва като титуляр на върха на атаката за сметка на Юго Екитике, който остава на пейката. Това ще бъдат и първите минути на шведа с екипа на Ливърпул. Джереми Фримпонг и Андрю Робъртсън също стартират на местата на Алексис Мак Алистър и Милош Керкез. Това означава, че Доминик Собослай, който в последните мачове игра като десен бек, ще замести аржентинеца в халфовата линия.

Голямата новина в състава на Диего Симеоне пък е, че Джакомо Распадори започва като титуляр. Той ще трябва да замени Хулиан Алварес, който пропуска двубоя заради контузия. Конър Галахър се завръща в средата на терена, а Хави Галан стартира като ляв бек.

Ливърпул започна блестящо и веднага притисна Атлетико. Още във втората минута Гравенберх бе фаулиран в опасна близост пред границата наказателното поле от Лангле. Салах изпълни, а малко щастливо, докато се придвижваше, Андрю Робъртсън отклони топката и даде преднина на домакините още в четвъртата минута. Кълбото докосна и Бариос, но попадението бе записано на името на шотландеца.

Само две минути след това Салах и Гравенберх направиха страхотна комбинация помежду си, египтянинът продължи движението си между трима бранители и прати топката в далечния ъгъл - 2:0 и гол и асистенция за Салах.

Така за седми път в историята на ШЛ един отбор има преднина от два гола в рамките на първите шест минути. Ливърпул пък за първи път в историята си придобива толкова ранен аванс от две попадения.

Диего Симеоне се опита да накара отбора си да изнесе играта по-напред, но това не се случи особено успешно. В 21-вата минута Салах нанесе хубав удар, който обаче премина встрани.

Към средата на първото полувреме Атлетико погледна по-смело към вратата на Алисон и организира две добри атаки, но без да се стигне до опасност за бразилеца.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!