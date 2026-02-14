Ливърпул 2:0 Брайтън

Снимка Пиксабей

Ливърпул и Брайтън играят при 2:0 в мач от четвъртия кръг на ФА Къп. Къртис Джоунс откри резултата в 42-ата минута.

Възпитаниците на Фабиан Хюрцелер започнаха отлично срещата и в първите минути успяваха да се задържат в голяма час тот времето в противниковата половина. В 6-ата минута вратарят на гостите Люк Стийл бе напът да сгреши фатално, тъй като подаването му към бранител бе пресечено, но въпреки това Джоел Велтман успя да се справи, макар да бе изпреварен, предаде Спортал.

В 10-ата минута Хараламбос Костулас стреля точно. Домакините веднага отговориха с отличен дълъг пас към Милош Керкез. Левият защитник овладя отлично, демонстрира техника и стреля, но тогава дойде съдийски сигнал, че е бил в засада. Малко след това Диого Гомес се справи добре на фланга и пусна опасен успореден пас, но на границата на малкия пеналт нямаше играч на гостите, който да реагира.

След четвърт час игра Карлос Балеба също бе много близо до това да сгреши фатално пред собственото си наказателно поле, тъй като мърсисайдци пресираха много високо своя противник в опитите му да изнася топката с подавания на крак от задни позиции. В 28-ата минута Къртис Джоунс отправи много опасен изстрел, но топката не намери рамката на вратата след рикошет.

Натискът на домакините започна да се засилва в тези минути. Малко след това от другия фланг Милош Керкез отново се озова в добра позиция и стреля опасно, но отново Стийл се намеси добре. Добрата игра на Ливърпул в края на първата част даде резултат. Отлично представящият се Милош Керкез успя да се възползва от грешка на футболист на Брайтън и догони една топка на фланга, след което центрира отлично на около метър над тревата, а Къртис Джоунс се вклини пред бранител на “чайките” и реализира за 1:0.

Мърсисайдци нанесоха втори удар десетина минути след началото на втората част, когато Коди Гагпо прати диагонално подаване към десния Фланг и непокрития Салах. Египтянинът с глава отклони към навлизащия в свободен коридор Доминик Собослай, а той без проблеми със силен изстрел реализира за 2:0.

Възпитаниците на Арне Слот стигнаха до попадение в 35-ата минута, когато центриране от фал бе пратено в мрежата на Стийл от Коди Гакпо, но страничният рефер веднага даде сигнал за засада. В този кръг на ФА Къп ВАР не е наличен, така че съдийската бригада се доверява единствено на собствените си преценки. Повторенията показаха, че в случая засада наистина има. Минута след това Мохамед Салах се измъкна по фланга, но ударът му не затрудни вратаря на гостите.

Възпитаниците на Арне Слот продължават да редуват колебливи представяния с успехи през тази кампания. Само преди три дни те постигнаха важен успех като гост над Съндърланд в Премиър лийг, а тази вечер имат възможност да надградят с крачка напред в турнира за Купата, който представлява възможност за още един трофей. “Чайките” също не са в най-доброто си състояние, а последният успех на отбора е в предходния трети кръг на ФА Къп, когато те постигнаха победа като гост на Манчестър Юнайтед.

Мениджърът на мърсисайдци Арне Слот прави четири промени в своя тим спрямо стартиралите срещу “черните котки”. Федерико Киеза получава шанс от първата минута на мястото на Юго Екитике, а Къртис Джоунс ще застане отдясно на отбраната. Италианецът вероятно ще заеме място на един от фланговете, а Коди Гакпо ще бъде преместен в центъра на атаката. Доминик Собослай също се завръща сред титулярите, но Райън Гравенберх е оставен на скамейката.

Наставникът на Брайтън Арне Хюрцелер прави доста повече промени в своя тим. Люк Стийл, който получава шансове за домашните купи, отново е на вратата на тима, а пред него ще са Ван Хеке и Люис Дънк. Правещият противоречив сезон Карлос Балеба е в центъра на халфовата линия, а гръцкият талант Хараламбос Костулас ще си партнира в атаката на “чайките” със 17-годишния Хари Хауъл и Диего Гомес.

