Ливърпул наниза 3 гола за 9 минути и избухна срещу Айнтрахт на полувремето

Айнтрахт и Ливърпул играят при резултат 1:3 в среща от третия кръг на шампионатната фаза на Шампионската лига. Расмус Кристенсен откри резултата в 26-ата минута, а Юго Екитике изравни в 35-ата минута. Вирджил Ван Дайк направи обрата пълен в 39-ата минута, а в края на първата Ибрахима Конате се разписа.

Домакините стартираха много активно двубоя и стигнаха до опасна ситуация още в първите секунди. Пробив отдясно доведе до центриране, което бе спряно от Ван Дайк. След няколко опита да на германците да атакуват в седмата минута Бахоя бе изведен зад защитата. Неговият удар бе посрещнат от отлично спасяване на Мамардашвили. Страничният съдия вдигна засада, но евентуален гол най-вероятно щеше да бъде признат.

Ливърпул също показа зъби в атака. Великолепно подаване на Собослай изведе Исак сам срещу вратаря, но шведът не успя да го преодолее. Малко по-късно рекордната покупка на мърсисайдци отново бе спрян от Цетерер. Гостите постепенно поеха контрола върху случващото се на терена и започнаха да задържат топката в дълги периоди. Тогава се появи нов проблем. Фримпонг получи контузия и трябваше да бъде заменен от Брадли, предаде Спортал.

Айнтрахт бе отстъпил инициативата, но в 26-ата минута поведе. Великолепна атака, минала през доста от играчите на домакините и на два пъти през Гьотце, завърши с диагонален удар на Кристенсен, топката се удари в гредата и влезе в мрежата. Мърсисайдци опитаха да отговорят бързо и вдигнаха темпото, но защитата на съперника бе добре организирана. Все пак в 32-ата минута те стигнаха до добър шанс за изравняване. Брадли засече с глава центриране на Гакпо, но Цетерер успя да отрази удара.

Домакините организираха добра атака в 34-ата минута, но до удар не се стигна, а целият отбор се бе изнесъл в полето на съперника и това се оказа фатално. Робъртсън пусна дълго подаване към Екитике, който надбяга защитниците на съперника и прати топката в мрежата. Малко по-късно "червените" стигнаха до пълен обрат. Ван Дайк бе оставен непокрит и засече с глава центриране на Гакпо от ъглов удар, като изведе гостите напред.

