Ливърпул обявиха за Салах

стоп кадър: Ютуб

От Ливърпул продължават да държат Мохамед Салах да остане в клуба, като от ръководството имат намерение да проведат преговори с футболиста за нормализиране на ситуацията и сваляне на напрежението. Това съобщава топ журналиста Бен Джейкъбс в профила си в една от социалните мрежи.



По-рано стана ясно, че Салах и мениджъра на Ливърпул Арне Слот са провели разговор, който е завършил положително. Салах се очаква да се завърне в групата на мърсисайдци за двубоя срещу Брайтън от Висшата лига на 13 декември.



Посочва се още, че изваждането на Салах от групата на Ливърпул за двубоя с Интер (1:0) от Шампионска лига се разглежда, като прагматична стъпка, допълва Фокус.



Подчертава се, че ако египтянинът има желание за премине през зимата в друг клуб, той трябва да представи на клубното ръководство варианти за това.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!