Ливърпул победи с 3:0 при гостуването си на Марсилия за Шампионската лига

стоп кадър: Ютуб, архив

Ливърпул изигра отличен мач и спечели с 3:0 гостуването си на Марсилия в среща от седмия кръг на Шампионската лига. Доминик Собослай откри резултата в края на първото полувреме след умно изпълнение от пряк свободен удар.

Автогол на вратаря на домакините Херонимо Рули удвои аванса на мърсисайдци в 72-ата минута, а в самия край резервата Коди Гакпо отбеляза третия гол, предаде Спортал.

След този успех тимът на Арне Слот е на четвърта позиция в общото класиране и най-вероятно ще завърши в топ 8, тъй като в последния кръг му предстои домакинство на Карабах. Освен победата другата добра новина за "червените" бе завръщането на Мохамед Салах, който бе титуляр за първи път след интервюто, в което отправи обвинения към треньора и клуба.

