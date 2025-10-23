Ливърпул разби Айнтрахт с 5:1 в Шампионската лига

кадър: Liverpool FC, Х

Ливърпул сложи край на негативната си серия, след като разби Айнтрахт с 5:1 в Шампионската лига. Мърсисайдци се оказаха догонващи в 26-ата минута след гол на Расмус Кристенсен. Те обаче водеха с два гола на почивката, след като Юго Екитике изравни, а Виржил Ван Дайк и Ибрахима Конате се разписаха след удари с глава след корнери. Доминацията на тима на Арне Слот бе по-сериозна след почивката, когато гостите стигнаха до още два гола, дело на Коди Гакпо и Доминик Собослай, предаде Спортал.

Слот направи пет промени от загубата от Манчестър Юнайтед. Мохамед Салах бе оставен на пейката, а Юго Екитике бе титуляр срещу бившия си тим заедно с Александър Исак. Шведът не успя да се изяви, като пропусна два шанса през първата част и бе заменен на почивката. Флориан Виртц записа първите си две асистенции за Ливърпул. Той подаде за последните два гола в мача.

АЙНТРАХТ - ЛИВЪРПУЛ 1:5

0:1 - Кристенсен (26)

1:1 - Екитике (35)

1:2 - Ван Дайк (39)

1:3 - Конате (45)

1:4 - Гакпо (66)

1:5 - Собослай (70)

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!