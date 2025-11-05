Ливърпул с голяма победа над Реал в ШЛ

кадър: Макс спорт

Ливърпул изигра силен мач и показа, че може би превъзмогва трудния период, след като победи с 1:0 Реал Мадрид на "Анфийлд" в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

За мърсисайдци това е трети успех в турнира, като същевременно те развалиха и перфектната серия на кралския клуб, който до момента бе с пълен актив.

Победата на Ливърпул бе напълно заслужена, като в хода на целия мач мърсисайдци атакуваха по-опасно и създаваха положения пред вратата на Тибо Куртоа, който държеше Реал в мача с поредица великолепни намеси.

Белгиецът обаче капитулира в 61-вата минута след гола на Алексис Мак Алистър, предаде Спортал. Така Ливърпул постигна втори пореден успех и втора поредна чужда мрежа, след като преди няколко дни надигра и Астън Вила с 2:0. Реал пък допусна едва второ поражение във всички турнири от началото на сезона.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 27 ноември 2024 г. на "Анфийлд" в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Тогава Ливърпул победи с 2:0 с голове на Алексис Мак Алистър (52') и Коди Гакпо (76'). Този мач сложи край на серията от осем поредни срещи без победа за мърсисайдци срещу този съперник. В седем от тях Реал бе победител.

Арне Слот предприе само една корекция в състава си в сравнение със споменатия двубой с Астън Вила. Флориан Виртц започна като ляво крило на мястото на Коди Гакпо. Къртис Джоунс, който пропусна последните два мача заради контузия в слабините, се завърна в групата, но остана на пейката за началото.

Чаби Алонсо познава добре "Анфийлд", където игра в периода между 2004-та и 2009-а. Той обаче няма добри спомени от последната си визита тук, защото воденият от него Байер (Леверкузен) бе разбит с 4:0 през миналия сезон. Испанецът също направи само една промяна от мача с Валенсия - Едуардо Камавинга се завърна в халфовата линия за сметка на Мастантуоно, който е контузен. Като десен бек отново започна Федерико Валверде, което означава, че Трент Александър-Арнолд, който очакваше отново да стъпи на "Анфийлд" и да види как ще бъде посрещнат, остана на пейката за началото. Англичанинът все пак влезе в игра в 81-вата минута и бе мощно освиркан от феновете на домакините.

