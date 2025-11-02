Ливърпул с много важен успех над Астън Вила

кадър: Спортал

Ливърпул сложи край на негативната си серия, след като спечели с 2:0 домакинството си на Астън Вила. След четири поредни загуби в първенството мърсисайдци се справиха с отбор, който се намираше в отлична форма. Тимът на Арне Слот се изкачи до третото място, но изостава на цели седем точки от лидера Арсенал.

"Червените" отново не бяха оособено убедително през първото полувреме, но поведоха в неговия край след подарък на Емилиано Мартинес, от който се възползва Мохамед Салах. Египтянинът вече има 250 гола за мърсисайдци. Преди почивката Вила, който бе в серия от черити поредни победи във Висшата лига, стигна до две греди. През втората част Ливърпул имаше по-голям контрол, а в 58-ата минута завърналият се на терена Райън Гравенберх отбеляза втория гол.

Мърсисайдци стартираха на висока скорост с идеята да доминират от началото. Нещата обаче не се развиха по този начин. Гостите не се притесниха и бързо показаха колко опасни могат да бъдат. В петата минута великолепен удар на Моргън Роджърс срещна лявата греда на Мамардашвили.

Отборът на Арне Слот пресираше дълбоко и правеше опит да притисне съперника. На няколко пъти домакините успяха да спечелят топката в опасни зони, но не се възползваха от това. Удар на Собослай мина покрай вратата, а удар на Гакпо също не намери целта. Вила атакуваше много по-ефективно и в 19-ата минута удар на Мати Кеш бе отклонен от Мамардашвили в гредата. Секунди по-късно вратарят трябваше да се справя с нов изстрел на Роджърс. Добра атака на Ливърпул доведе до най-добрата възможност за "червените", но тя бе пропиляна от Собослай, който стреля слабо и не затрудни Мартинес.

Последва малко по-спокоен период, което устройваше гостите. Отборът на Слот се страеше, но така и не успяваше да създава чисти положения. Нарушение срещу Гакпо малко пред наказателното поле даде шанс на Собослай да стреля от добра позиция. Неговият удар бе отразен от Мартинес. Към края на полувремето мърсисайдци имаха малко повече контрол, но защитата на съперника се справяше отлично. Малко преди почивката Екитике прати топката в мрежата след удар с глава, но бе в засада и попадението бе отменено.

Натискът на Ливърпул все пак даде резултат. В началото на добавеното време на първата част Емилиано Мартинес направи фатална грешка. В опит да намери бързо съотборник той подаде на Салах. Египтянинът се възползва от подаръка и веднага прати топката в мрежата.

След почивката мърсисайдци определено доминираха. Те владееха топката в големи периоди и търсеха пролуки в защитата на съперника. Мартинес се справи с удар от въздуха на Брадли, но при тази атака на домакините имаше засада. В 58-ата минута атака на "червените" завърши с удар на Гравенберх, който бе отклонен от Пау Торес и не остави шансове на Мартинес.

Моментът на гола вбеси Емери, който точно приготвяше двойна смяна. Секунди след попадението на терена се появиха Баркли и Мален на мястото на Макгин и Гесон. През второто полувреме бирмингамци не успяваха да стигнат до опасности пред Мамардашвили, а с този аванс Ливърпул действаше още по-спокойно. Две от резервите на Вила създадоха добро положение в 78-ата минута. Пробив на Санчо завърши с подаване към Баркли, който стреля покрай вратата, предаде Спортал.

В последната част на двубоя гостите опитаха да се върнат в мача, но не създадоха много в предни позиции. Един удар на Санчо мина далеч от целта. Мърсисайдци пък не се възползваха от добра възможност при контраатака.

