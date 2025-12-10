Ливърпул с много важен успех над Интер

кадър: Макс спорт

Ливърпул постигна трета поредна победа над Интер като гост, след като надделя с 1:0 на "Сан Сиро" след гол от дузпа на Доминик Собослай в 88-ата минута. След този успех английският шампион се изкачи до осмото място във временното класиране, като се изравни по точки с днешния си съперник.

След като стартираха в турнира с четири поредни победи, "нерадзудите" пък допуснаха второ поредно поражение.Интер влиза в този двубой в доста по-добра форма и изостава само на точка от върха в Серия "А". Ливърпул продължава да е в криза. След като победи Реал Мадрид на "Анфийлд" в началото на ноември, тимът на Арне Слот записа само една победа в следващите си шест мача.

В миналия кръг на Шампионската лига пък английският шампион бе разгромен с 1:4 от ПСВ Айндховен на "Анфийлд", припомня Спортал.

На всичко отгоре напрежението се увеличи след бомбастичното интервю, което даде Мохамед Салах в събота вечерта. То доведе до изваждането на египтянина от групата за днешния мача. Все пак Ливърпул няма загуба в последните си три двубоя, а освен това мърсисайдци имат четири победи от шестте си мача срещу Интер, в това число и успехът с 2:0 при последното гостуване на "червените" на този съперник през 2022 година.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!