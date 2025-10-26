Ливърпул с нова загуба

кадър: Спортал

Кризата в Ливърпул продължи, след като шампионите допуснаха четвърта поредна загуба в Премиър лийг, отстъпвайки с 2:3 като гост на Брентфорд.

Шампионите не показаха нищо от доброто си представяне срещу Айнтрахт през седмицата в Шампионската лига и отново изглеждаха като отбор, който няма представа какво прави на терена, а същевременно може по всяко време да допусне гол във вратата си.

Арне Слот пък за пореден път остана изненадан от съперника през този сезон, въпреки че планът на домакините бе концентриран основно върху дълго изпълнените тъчове и дългите извеждащи подавания зад отбраната на мърсисайдци. Данго Уатара (5') и Кевин Шаде (45') дадоха комфортен аванс на "пчеличките", а Милош Керкез намали в добавеното време на първата част с дебютния си гол за Ливърпул. Бившият играч на Лудогорец Игор Тиаго реализира дузпа, с която направи 3:1 след час игра., видя Спортал.

Мохамед Салах оформи крайния резултат минута преди края. Така шампионите допуснаха четвърта поредна загуба във Висшата лига, което се случва на отбора за първи път от февруари 2021 година.

Мърсисайдци вече са на шесто място във временното класиране, докато Брентфорд се изкачи до десетата позиция.Арне Слот бе направил три промени в сравнение с мача във Франкфурт.

Конър Брадли, Милош Керкез и Мохамед Салах се завърна сред титулярите. Джереми Фримпонг и Александър Исак не бяха в групата заради контузии. Аут бе и Райън Гравенберх, който пропусна и гостуването в Германия.

