Ливърпул с първа победа в Премиър лийг за 2026 година

Ливърпул постигна първата си победа в Премиър лийг за 2026 година, след като надигра Нюкасъл с 4:1 на "Анфийлд". Този заслужен успех доближи шампионите на точка от четвъртото място, което в момента е заето от Челси. "Свраките" пък вече са на шест пункта зад днешния си съперник.

Иначе Нюкасъл започна ентусиазирано и поведе с гол на Антъни Гордън (36'), който можеше още в началото на бъде изгонен, както бе и в мача между двата отбора в началото на сезона. Юго Екитике (41', 43') обаче направи пълен обрат с два гола в рамките на две минути. След почивката Флориан Виртц (67'), който изработи първото попадение, реши всичко с поредния си гол в последното време. Ибрахима Конате оформи крайния резултат в последните секунди, предаде Спортал.

През седмицата двата отбора се представиха добре в най-престижната клубна надпревара, след като Ливърпул разби с 6:0 Карабах, а Нюкасъл направи 1:1 с ПСЖ във френската столица.

"Свраките" остават с едва три победи като гост от началото на сезона. През август Ливърпул победи Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк" след победен гол на Рио Нгумоа в десетата минута на добавеното време. Мърсисайдци нямат загуба на "Анфийлд" от този съперник в последните вече 30 шампионатни сблъсъка.

Арне Слот направи две промени в сравнение с мача в сряда. Милош Керкез и Ибрахима Конате се завърнаха сред титулярите, заменяйки Андрю Робъртсън и Джереми Фримпонг, който получи контузия. Доминик Собослай действаше като десен бек, което не му се случва за първи път през този сезон.

Еди Хау предприе три корекции - Киърън Трипиър, Харви Барнс и Антъни Гордън стартираха за гостите. Те замениха Ботман, Майли и Волтемаде.

