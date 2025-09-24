Ливърпул с трудна победа

снимка: Пиксабей

Ливърпул постигна трудна победа с 2:1 срещу втородивизионния Саутхамптън в среща от третия кръг на Купата на лигата. Александър Исак отбеляза първия си гол за клуба. Той откри резултата в 43-ата минута. Шей Чарлс изравни в 76-ата минута, а Юго Екитике се разписа в 85-ата минута. Французинът, който влезе на почивката, получи втори жълт картон за това, че си съблече фланелката, за да отпразнува гола, предаде Спортал.

Мърсисайдци не бяха убедителни и за пореден път трябваше да разчитат на късен гол, но записаха седма поредна победа във всички турнири. Този път имаше някакво оправдание за представянето. Арне Слот бе направил 11 промени от мача с Евертън. Гиорги Мамардашвили и Джовани Леони бяха титуляри и направиха дебют. Отличен мач изигра Федерико Киеза, който се отчете с две асистенции.

