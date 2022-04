"Ливърпул" със затрогващ жест към Роналдо, заради починалото му дете

кадър и видео: albi, Туитър

Трагична новина анонсира голямата звезда на Манчестър Юнайтед в понеделник.

"Анфийлд" подкрепи португалеца след тежката му загуба

В седмата минута на голямото дерби между "Ливърпул" и "Манчестър Юнайтед" феновете и на двата тима показаха своето уважение и подкрепа към Кристиано Роналдо, съобщава Gong.bg. Публиката на стадиона аплодира бурно футболиста с продължение на минута, предава Нова тв.

Португалският футболист съобщи в социалните мрежи в понеделник, че той и партньорката му – Джорджина Родригес, са загубили новороденият им син. В Instagram те пишат, че са „съсипани” и наричат това „най-голямата болка, която един родител може да изпита”.

Anfield Applauding for 1 Min straight for Cristiano Ronaldo in the 7th Minute. Respect ❤️ pic.twitter.com/m8Gfui0Z95