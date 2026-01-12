Ливърпул се класира напред в ФА Къп

Снимка Пиксабей

Ливърпул се класира за четвъртия кръг на ФА Къп, след като победи третодивизионния Барнзли с 4:1.



Домакините поведоха с ранен гол на Доминик Собослай (10'), а половин час след началото Джереми Фримпонг (34') покачи. Малко преди края на първата част обаче голмайсторът Собослай направи безобразна грешка и позволи на "червения" юноша Адам Филипс да върне попадение за гостите (40'), предаде Спортал.

През втората част "маджаринът" извърши нови лекомислени действия и събори противников играч в наказателното поле, но като по чудо съдията не посочи бялата точка. До края "песовете" опитаха да се надиграват като равни с именития си съперник, но вместо да изравнят, те инкасираха трето попадение, което бе реализирано от Флориан Виртц (84'). В добавеното време пък Юго Екитике (90'+4') направи победата на своите още по-убедителна.Това е и предпоследният мач от този етап на надпреварата, като единствено след днешния двубой ще трябва да се изиграе срещата между нискодивизионните Салфорд и Сунидън на 20-и януари (вторник).

Малко преди старта на двубоя бе изтеглен и жребия за следващия кръг на ФА Къп. В него победителят ще срещне тимът на Брайтън. При успех на Ливърпул днес, "чайките" ще имат историческия шанс да отстранят двата най-титулувания отбора на Острова, след като вчера елиминираха Манчестър Юнайтед.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!