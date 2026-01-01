Ливърпул се провали срещу Лийдс

кадър: Макс спорт

Ливърпул не успя да победи Лийдс за втори път в рамките на един месец и стартира новата година с равенство. През декември двата отбора направиха голово шоу, а сега не си отбелязоха гол и срещата на "Анфийлд" завърши 0:0. Илия Груев бе титуляр за гостите и изигра добър мач.

Мърсисайдци нямат загуба в последните си осем мача, но ще останат разочаровани от представянето си днес. Те владееха топката в голяма част от двубоя, но създадоха много малко в предни позиции. Лийдс пък е в серия от шест поредни мача без загуба и вече е на осем точки над зоната на изпадащите, предава Спортал.

В първите минути гостите стояха добре и дори успяха да организират една-две атаки след грешки на съперника. Мърсисайдци обаче бързо започнаха да контролират случващото се на терена. В десетата минута Екитике отправи първия точен удар към вратата на Лийдс. Изстрелът не бе достатъчно силен и не затрудни вратаря. Малко по-късно Екитике запази топката под натиска на Бийол и пусна към Виртц, но Ампаду успя да блокира удара на германеца.

Отборът на Слот доминираше и владееше топката почти през цялото време, но не стигаше до голови положения. В 32-ата минута груба грешка на Алисон за негово щастие не доведе до попадение. Вратарят прати топката на крака на Ампаду, който стреля веднага, но в удара нямаше достатъчно сила и стражът успя да се върне и да хване топката. Секунди по-късно пред другата врата центриране на Фримпонг стигна до главата на Екитике, но той вместо да я насочи към мрежата я прати в обратната посока.

Ливърпул реално не затрудняваше особено защитата на йоркшърци. В играта на домакините липсваха идеи, които да създадат възможности за удари. При едно центриране Ван Дайк стреля много неточно с глава, а малко преди почивката Виртц пробва удар от трудна позиция, а топката отиде доста далече от вратата.

След почивката нещата не се промениха особено. Гостите бяха компактни, а Ливърпул не успяваше да намери път към вратата на съперника. Мърсисайдци владееха топката в големи периоди, но не знаеха какво да правят с нея. Защитата на Лийдс се справяше отлично с центриранията и като цяло не позволяваше да се стигне до опасности пред Пери.

Арне Слот нямаше много опции на пейката, но започна със смените. Той пусна в игра Гакпо, Керкез и Мак Алистър на мястото на Виртц, Робъртсън и Джоунс. В 69-ата домакините стигнаха до възможност след ъглов удар. Топката стигна до главата на Ван Дайк, но капитанът на мърсисайдци не отправи достатъчно точен удар.

Илия Груев бе замесен в две от най-опасните ситуации пред Алисон. Българинът помогна на гостите да откраднат топката, а след центриране на Гудмундсон резервата Калвърт-Люин бе изведен от Борнау и прати кълбото в мрежата. Попадението не бе зачетено поради засада на нападателя. Секунди по-късно Груев се озова с топката в наказателното поле. Той пусна остро центриране, но негов съотборник не успя да засече. В последните минути се стигна до блокиран удар на Щах от добра позиция и пробив на Екитике, който не успя да намери съотборник. Груев бе сменен в добавеното време, а тимът на Даниел Фарке си тръгна със заслужено спечелена точка.

