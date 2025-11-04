Ливърпул води на Реал в последните минути на мача

кадър: Макс спорт

Ливърпул и Реал Мадрид играят при резултат 1:0 на "Анфийлд" в един от най-големите и очаквани сблъсъци от основната фаза на Шампионската лига през този сезон. Алексис Мак Алистър откри резултата в 61-вата минута. Този мач е повторение на няколко паметни сблъсъка между двата отбора през последните години, включително финала през сезон 2021/22, когато кралският клуб се наложи с 1:0 и ликува с трофея. В момента "белите" са сред лидерите в класирането с пълен актив от 9 точки, а мърсисайдци имат шест, допълва Спортал.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 27 ноември 2024 г. на "Анфийлд" в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Тогава Ливърпул победи с 2:0 с голове на Алексис Мак Алистър (52') и Коди Гакпо (76'). Този мач сложи край на серията от осем поредни срещи без победа за мърсисайдци срещу този съперник. В седем от тях Реал бе победител.

През уикенда Ливърпул показа, че може би излиза от трудния период, в който записа шест загуби от седем мача във всички турнири. Победата с 2:0 на Астън Вила обаче дава поводи за оптимизъм на феновете.

Реал има 13 успеха и една загуба във всички турнири от началото на сезона.

