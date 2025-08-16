Ливърпул започна защитата на титлата с драма

кадър: Спортал

Шампионът Ливърпул започна по драматичен, но успешен защитата на титлата си, след като победи с 4:2 с Борнемут на "Анфийлд" в първия мач от новия сезон в Премиър лийг. Мърсисайдци взеха аванс от два гола, след като направилият много силен мач Юго Екитике откри резултата в 37-ата минута, а в 49-ата асистира на Коди Гакпо за 2:0. В хода на целия двубой, както бе и срещу Кристъл Палас, мърсисайдци обаче изпитваха големи проблеми в защита и допуснаха доста положения пред вратата си. Така, след две контраатаки и два гола на Антоан Семеньо (64, 76') Ливърпул загуби преднина си и изглеждаше, че няма да спечели. Резервата Федерико Киеза обаче направи 3:2 в 88-ата минута, вкарвайки първия си гол в Премиър лийг, а в добавеното време вездесъщият Мохамед Салах оформи крайния резултат, предаде Спортал.

Арне Слот направи една промяна в сравнение с 11-те, които започнаха в мача с Кристъл Палас за "Къмюнити Шийлд". Алексис Мак Алистър бе титуляр за сметка на Къртис Джоунс. Новите попълнения Флориан Виртц, Юго Екитике, Джереми Фримпонг и Милош Керкез отново стартираха, като това беше техният дебют в Премиър лийг. Райън Гравенберх пропусна двубоя заради наказание.

Трима бяха дебютантите в състава на гостите. Новите попълнения Джордже Петрович, Адриан Труфер и Бафоде Диаките започнаха като титуляри.

Очакваше се на "Анфийлд" тази вечер да присъства семейството на Диого Жота. Мърсисайдци за пореден път отдадоха почит към паметта на бившия нападател, който през юли загина при автомобилна катастрофа заедно с брат си Андре Силва.

Феновете направиха специална хореография, посветена на португалеца, а преди началото на срещата имаше минута мълчание, по време на която бяха показани снимките на Диого Жота и Андре Силва.

Шампионите започнаха силно и първо Екитике отправи точен удар, а в четвъртата минута Салах преодоля по типичния за него начин Труфер, след което влезе в наказателното поле и стреля към далечния ъгъл, но Петрович се намеси блестящо и изби. При последвалия корнер Ван Дайк имаше добра възможност с глава, но стреля над вратата.

Веднага след това и Борнемут показа зъби и в шестата минута гостите имаха голям шанс да поведат. Труфер проба отляво и центрира, Семеньо изпревари Керкез и засече, но над вратата.

В 13-тата минута дойде и първата спорна ситуация. Сенеси, който бе последният човек в защитата на гостите, игра с ръка умишлено около центъра и така попречи на Екитике да се откъсне сам срещу вратата. ВАР прегледа ситуация, но бранителят се размина с червен картон. Това предизвика гневната реакция на Арне Слот.

В следващите минути двубоят вървеше равностойно, като правеше впечатление, че в този начален етап на мача Ибрахима Конате действаше доста несъсредоточено в защитата на домакините.

Около 30-ата минута Антъни Тейлър прекъсна за малко играта, тъй като Антоан Семеньо се е оплакал, че от страна на феновете на Ливърпул са били отправени расистки обиди към него.

В 35-ата минута гостите стигнаха до втора много добра възможност след нова разконцентрирана игра в защита на мърсисайдци. Керкез допусна топката да мине между краката му, след което Тавърниър получи в много добра позиция в наказателното поле, но не успя да нанесе добър удар и Алисон улови без проблем.

Веднага след това Ливърпул нанесе своя първи удар. Мак Алистър много добре намери Екитике на малко пространство пред наказателното поле, след което французинът тръгна напред, премина покрай Сенеси и след щастлив рикошет излезе сам срещу Петрович и завърши много хладнокръвно покрай него. Така Екитике вкара първия си гол и в Премиър лийг, след като преди дни се разписа и в мача за "Къмюнити Шийлд".

Много скоро след това французинът имаше възможност да удвои, след като засече с глава центриране на Гакпо към далечната греда. Екитике обаче стреля над вратата, тъй като топката му дойде малко високо.

В добавеното време Бруукс падна в наказателното поле, като гостите поискаха дузпа, но Антъни Тейлър даде сигнал, че нарушение няма. След това Ливърпул организира опасна контраатака, но Салах се забави в наказателното поле и пасът му към Собослай бе блокиран.

В 52-рата минута Мак Алистър отправи страхотен изстрел от около 25 метра, но Петрович за втори път тази вечер се намеси блестящо и изби в корнер.

След час игра Слот направи двойна смяна. Робъртсън и Ендо замениха Керкез и Фримпонг.

В 63-тата минута Виртц стреля от границата на наказателното поле, но топката премина на сантиметри встрани.

Минута по-късно Собослай загуби топката дълбоко в половината на Борнемут, след което гостите много бързо изнесоха чрез Бруукс, който впоследствие центрира по прекрасен начин отляво. Семеньо бе по-бърз от Ван Дайк и засече, а топката мина под тялото на Алисон - 2:1.

В следващите минути Ливърпул срещаше много големи трудности да изнесе топката, а гостите натискаха. В 71-вата минута Бруукс добре се освободи в наказателното поле и стреля към далечния ъгъл, но Ван Дайк блокира удара.

Веднага след това Слот предприе още две промени - Джо Гомес и Къртис Джоунс замениха Мак Алистър и Екитике. Флориан Виртц пък застана на върха на атаката.

В 77-ата минута отново Борнемут попари Ливърпул със страхотна контраатака. Салах сгреши с подаването в наказателното поле на гостите, след което Семьно получи, пробяга целия терен и стреля от границата на наказателното поле, въпреки че около него имаше трима играчи на Ливърпул - 2:2.

В 82-рата минута Слот замени Виртц с Киеза. Ливърпул натисна. Петрович спаси удар на Собослай, но в 88-ата минута шампионите стигнаха до успеха. Салах центрира остро отдясно, Петрович изби, след което двама бранители на гостите се сблъскаха, а топката стигна до Киеза, който от въздуха я насочи в ъгъла за 3:2, вкарвайки първия си гол в Премиър лийг.

В добавеното време Мохамед Салах оформи крайния резултат, след като стигна до една високо изритана топка от Ендо, направи рейд от повече от 20 метра, влезе отляво в наказателното поле и стреля между двама бранители с по-слабия си десен крак. Ударът обаче бе много добре пласиран - 4:2. Това бе 12-ия гол на египтянина срещу Борнемут и пореден такъв в първи кръг от сезона.

