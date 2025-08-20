Лияна Панделиева по БТВ: Това е изключително грозно

Кадър БТВ

„Най-искрени съболезнования към майката, която сигурно цял живот ще се пита защо нейното въже, защо нейните гащи не са се скъсали“, това заяви журналистката Лияна Панделиева по повод смъртта на 8-годишния Иван в Несебър, паднал от близо 50 метра височина в морето след издигане с парашут.

„Мисля, че е изключително недостойно и грозно опитът да бъде приписан на тази жена… Вина за инцидента, който се е случил“, каза Панделиева в сутрешния блок на bTV.

„Това можеше да бъде всеки преди тях и всеки след тях.

Нито едно от опасните туристически занимания не подлежи на абсолютно никакъв контрол в България.

Въпрос на време е в някоя сфера да се случи нещо, не защото хората, които го правят искат да убиват хора, а защото не съществува базата, на която да стъпят, за да гарантират сигурност.

От въздуха пораженията са най-тежки“, каза още Панделиева.

Тя поясни, че е проверила малко повече за въпросния парасейлинг и се оказало, че всеки човек трябва да има още едно допълнително късо въже, което да се закачи с карабина към самия парашут. То трябва да служи като допълнително обезопасяване в случай, че се скъсат останалите колани.

