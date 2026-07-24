Лияна Панделиева показа красотата на България и посочи опасностите по пътищата

Колаж ФБ, Лияна Панделиева, БНТ

Журналистката Лияна Панделиева коментира поредицата от тежки инциденти по пътищата в България и опасностите, които според нея все по-често застрашават живота на хората. Повод за публикацията ѝ стана и последният случай в тунел „Витиня“, при който камион повреди съоръжение и откъсна вентилаторна турбина.

В личния си профил във Facebook Панделиева публикува видео, заснето с дрон край Приморско, показващо природата и красотата на района. Към кадрите тя прави паралел между впечатляващите места в страната и опасностите, които хората срещат по пътищата, докато се опитват да стигнат до тях.

„Такава е картината отгоре край Приморско. Така изглежда България на безброй места. И е щастие, спокойствие, простор, наслада за всеки, който стигне дотам. Ако стигне“, пише журналистката.

Тя припомня няколко тежки пътни инцидента от последните седмици, при които са загинали хора, включително случаи с тежкотоварни автомобили, преминали през мантинели.

В публикацията си Панделиева коментира и катастрофата с джип, при която загина жена, както и падането на голямата вентилационна турбина в тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“.

„Вчера Бог е решил да не умира още някой, затиснат под огромната турбина - би могло да е цяло семейство, тръгнало на почивка“, посочва тя.

Журналистката прави паралел и с трагичния инцидент в тунел „Ечемишка“ през 2017 г., когато метална конструкция падна върху автомобил и причини смъртта на жена.

Според нея поредицата от случаи е резултат от дългогодишни проблеми, свързани с безотговорност, липса на достатъчно контрол и бавно правораздаване.

В края на публикацията си тя отново се връща към красотата на България:

„А красотата ни - да, тя си е там...“

Блиц публикува целия пост на Лияна Панделиева без редакторска намеса:

Такава е картината отгоре край Приморско. Така изглежда България на безброй места. И е щастие, спокойствие, простор, наслада за всеки, който стигне дотам. Ако стигне.

В края на юни тир прелетя през мантинелите и уби трима души.

През юли тир пак прелетя през мантинелите и уби един човек.

Преди два дни тир се обърна на магистралата, но изненадващо не уби никого.

Преди ден се сблъскаха тир и по-малък камион и разкъсаха мантинелата. Пътят е блокиран, но чудото пак подари живот на онези, които са преминавали.

Вчера водач на джип с пеленаче и малко дете на задната седалка удари челно на двупосочен път кола и уби на място жената зад волана. Нито той, нито съпругата му обаче проявиха и най-слаб интерес какво е състоянието на невинната жертва.

И сякаш това не стига! Снощи вентилационна турбина с размер на средноголяма кола се срути в тунела на „Витиня“ на магистрала „Хемус“ - същата, за която 50-годишните днес нямат спомен някога да НЕ Е била в ремонт.

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Дали помните как на 5 февруари 2017 г. върху преминаващ автомобил в тунел „Ечемишка“ падна тежка жестоко корозирала метална носеща греда, държаща осветителната система на тунела? При удара на място загина 50-годишна жена, пътуваща на предната седалка.

Вчера Бог е решил да не умира още някой, затиснат под огромната турбина - би могло да е цяло семейство, тръгнало на почивка.

Това е реалното ни наследство от години широко споделена безотговорност, липса на незабавни санкции и влачене с години на всеки ясен за цялото общество казус, който предполага ефективна присъда.

А красотата ни - да, тя си е там...

Редактор "Екип на Петел",

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