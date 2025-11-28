Лобират Берлин да приеме олимпийски игри

Снимка: Пиксабей

Берлин трябва да бъде градът кандидат на Германия за домакинство на олимпийски игри заради статута си и икономическата полза, която ще донесе на Източна Германия, заяви кметът на града Кай Вегнер, цитиран от БНР.

Берлин се изправя срещу Хамбург, Мюнхен и региона Рейн-Рур, за да бъде кандидатът на Германия за летните олимпийски игри през 2036, 2040 или 2044 г. Олимпийските игри в Берлин през 2036 г. биха били 100 години след организираните от нацистите игри в града и поддръжниците на кандидатурата казват, че това би показало колко много е постигнала столицата оттогава.

Вегнер вижда и други причини Берлин да получи одобрението. „За да се случат Игрите в Германия, няма как да това да стане без Берлин“, каза той на пресконференция, посветена на кандидатурата. „Това ще бъде истински инвестиционен тласък за нашия град. Това ще бъде инвестиционен тласък за Източна Германия - в инфраструктура, в обществен транспорт и в жилищно строителство.“

Бившата Източна Германия все още се представя икономически по-зле от Запада, въпреки обединението на двете страни през 1990 г. Германската конфедерация за олимпийски спортове (DOSB) иска да направи избор между четиримата кандидати през третото тримесечие на 2026 г., както и да реши към кои игри да се насочи. Лос Анджелис е домакин през 2028 г., а Бризбейн през 2032 г.

Скорошно проучване на общественото мнение показа, че 67% от берлинчани са против кандидатура за Олимпийските игри.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!