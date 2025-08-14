Лодка с мигранти се преобърна край остров в Италия

Кадър Ютуб

Трагедия е стнала с мигранти, които искаха да си осигурят по-добър живот.

Лодка с имигранти се преобърна в морето край италианския остров Лампедуза. Загинали са 20 души, сред които дете. Предполага се, че в неизвестност са около 25 души.

Лодката е била забелязана от хеликоптер на италианската Финансова полиция на 13 мили югозападно от Лампедуза, веднага след което са започнали спасителните операции с неин екип, един от пристанищните власти и един от агенция Frontex.

За информационната агенция Italpress полковник Алесандро Бучи, командир на звеното за военновъздушни и военноморски операции (ROAN) на Финансовата полиция, каза че пътниците на лодката са били между 97 и 105 души и операциите по издирването на изчезналите все още са в ход, пише bnr.bg.

От Италианския Червен кръст посочват, че сред спасените са 56 мъже и 4 жени, а лодката е тръгнала от Либия. Причините за корабокрушението все още не са установени.

Кметът на Лампедуза Филипо Манини уточни, че сред загиналите има новородено бебе и нарече случилото се шокираща трагедия.

От Върховния комисарят на ООН за бежанците припомниха, че от началото на годината в централното Средиземноморие 675 души са намерили смъртта си при подобни обстоятелства.

