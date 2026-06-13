Локали нападнаха и биха 16-годишно момиче в шарени дрехи в София

Булфото, архив

16-годишно момиче е било подложено на обиди, псувни и физическо насилие в района на Министерството на младежта и спорта в София малко преди провеждането на „София Прайд 2026“.

Инцидентът е станал на оживено място, където са се събирали граждани и участници в събитието, съобщава GlasNews.bg, позовавайки се на свои източници.

По първоначални данни група младежи са започнали да отправят обидни реплики и нецензурни думи към момичето заради начина, по който е било облечено. Свидетели разказват, че тийнейджърката е носела шарени дрехи, които са привлекли вниманието на агресорите.

Ситуацията бързо ескалирала, като освен словесните нападки едно от момчетата нанесло удар в лицето на младото момиче. Нападението предизвикало възмущение сред присъстващите, които незабавно потърсили помощ.

На място са се намесили полицейски служители, които са реагирали след подаден сигнал. Въпреки бързата реакция на органите на реда, извършителите са успели да избягат преди да бъдат задържани.

По случая е започнала проверка. Разследващите ще преглеждат записи от охранителни камери в района и ще разпитват свидетели, за да установят самоличността на нападателите.

Редактор "Екип на Петел",

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