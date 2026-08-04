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Локализиран е пожарът до село Стрелци

04.08.2026 / 07:52 0

Снимка Булфото, архив

Към момента двете огнища на пожара, които са между селата с. Стрелци, община Брезово и с. Сухозем, община Калояново, са локализирани. Това съобщи за БТА главен инспектор Божил Тодоров, началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив, който е на място. Няма опасност за населените места.

По три екипа обхождат периметъра и на двете огнища. Дежурството на огнеборците ще продължи и през днешния ден. Правим подготовка при нужда да се включат още два екипа, добави Тодоров. 

Пожарът възникна вчера, около 16:00 ч., в близост до изоставени стопански постройки. Той обхвана 2000 дка сухи треви, смесена гора, изоставени лозя и земеделска територия. В потушаването му се включиха 10 екипа на пожарната,  хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово и доброволни формирования.

Предстои разследване да установи причината за пожара.

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