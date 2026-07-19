Локализиран е пожарът в землището на благоевградското село Логодаж

Снимка: Булфото, архив

Локализиран е възникналият пожар в землището на благоевградското село Логодаж, съобщи за БТА директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград комисар Боян Кондуров.

Той посочи, че пожарът е низов, като към този момент е почти угасен. Огънят е обхванал девет декара от горски фонд, борова гора.

Пожарът е овладян от три екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, три екипа от горски служители и с помощ от местното население.

Комисар Кондуров каза още, че огънят е стигнал и до къщи, но към момента няма застрашени или изгорели постройки.

В Благоевградска област е възникнал още един пожар в гориста местност над село Краище, община Белица. Комисар Кондуров съобщи, че и този пожар е локализиран.

Редактор "Екип на Петел",

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