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Локализиран е пожарът в землището на благоевградското село Логодаж

19.07.2026 / 19:23 0

Снимка: Булфото, архив

Локализиран е възникналият пожар в землището на благоевградското село Логодаж, съобщи за БТА директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград комисар Боян Кондуров.

Той посочи, че пожарът е низов, като към този момент е почти угасен. Огънят е обхванал девет декара от горски фонд, борова гора.

Пожарът е овладян от три екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, три екипа от горски служители и с помощ от местното население.

Комисар Кондуров каза още, че огънят е стигнал и до къщи, но към момента няма застрашени или изгорели постройки. 

В Благоевградска област е възникнал още един пожар в гориста местност над село Краище, община Белица. Комисар Кондуров съобщи, че и този пожар е локализиран. 

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