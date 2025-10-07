Локални наводнения в Лозенец и къмпинг "Нестинарка"

Пекселс

Кметът на Царево Марин Киров съобщи, че след валежите тази нощ има локални наводнения в село Лозенец и къмпинг "Нестинарка". Няма бедстващи хора, съобщава БНР.

Киров поиска адекватни мерки от държавата и местните власти за анализ на речните корита и дерета и района:

"Имаме локални наводнения в село Лозенец и на къмпинг "Нестинарка". Този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа. Към момента реките и деретата поемат притока на водата. Превенцията, която извършихме през предходните 3 дни, а именно да отпушим всички речни корита, които бяха запушени на 3 октомври, мисля, че дава резултат. Няма евакуирани, няма жертви, няма пострадали. В момента дъждът започва да спира, така че ще наблюдаваме в рамките на деня. Гаранция, че няма да се случи трети път, няма абсолютно никаква, докато не се вземат адекватни мерки от държавата и от общините за анализ на речните корита и дерета.

Разберете, в урбанизираните територии няма реки, които извират, те идват от планината Странджа. Това означава, че стават много сериозни строителни мероприятия по удълбочаване на тези корита. И, докато не се случи, няма абсолютно никаква гаранция.

Това, което сме направили в рамките на 3 дни на територията на цялата община е да удълбочим, доколкото можем до започването на дъжда на тези дерета и реки. Но, това не е достатъчно. Трябва сериозна намеса на държавата. Аз съм благодарен и се радвам, че все пак сме в момент на политическа стабилност, имаме подкрепа и уверение, че ще бъдат финансирани тези проекти".

Марин Киров е в София за участие в церемонията по награждаване в конкурса "Кмет на годината".

