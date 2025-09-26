Локо (Пловдив) нанесе първа загуба на Левски

кадър: Спортал

Отборът на Левски допусна първа загуба от началото на шампионата в efbet Лига. В мач от десетия кръг на надпреварата “сините” загубиха с 0:1 при визитата си на Локомотив (Пловдив) на “Лаута”. Единственото попадение за “смърфовете” бе дело на Хуан Переа след груба грешка в отбраната на гостите.

Така с първата си загуба в шампионата Левски не успя да си върне първата позиция и остави поне временно ЦСКА 1948 на върха. Играчите в “синьо” са втори с 20 точки - на две от лидера, но и с мач по-малко. Локомотив от своя страна вече са само на точка от тима от “Герена”, но също с двубой в аванс.

За домакините на вратата започна Боян Милосавлевич и пред него Адриан Кова, Тодор Павлов, Мартин Русков и Енцо Еспиноса. В халфовата линия бяха Ефе Али, Ивайло Иванов и пред тях Парвизджон Умарбаев. По фланговете действаха Жулиен Лами и Каталин Иту, а на върха на атаката Хуан Переа, предаде Спортал.

За Левски страж традиционно бе Светослав Вуцов и пред него в отбрана - Майкон, Кристиан Макун, Кристиан Димитров и Оливие Камдем. В халфовата линия действаха Гашпер Търдин и Георги Костадинов и малко пред тях Марин Петков. По крилата бяха Радослав Кирилов и Евертон Бала, а централен нападател бе Мустафа Сангаре.

