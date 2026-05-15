Локомотив (Новосибирск) със Симеон Николов срещу Динамо (Москва) на полуфинал за Купата на Русия

Волейболният Локомотив (Новосибирск) със Симеон Николов в състава и воден от българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков се класира за полуфиналите на турнира за Купата на Русия, където ще се изправи срещу Динамо (Москва). Мачът е в събота - 16 май, предава БТА.

Локомотив стигна до топ 4 благодарение на втората победа на Зенит (Казан) с 3:0 гейма над Динамо (Ленинградска област) в третата среща в група Б. Така Зенит (Казан) е първи и ще срещне Зенит (Санкт Петербург), а Локомотив (Новосибирск) трябва да играе с Динамо (Москва), като срещите са една след друга на 16-и май в руската столица.

Но тежкото поражение от казанския тим с 0:3 гейма преди два дни все още не е преглътнало и Константинов заяви пред сайта championat.ru, че такива неща не бива да се допускат. В нито един от трите гейма Локомотив (Новосибирск) не достигна до 20 точки, а в първия вкара едва 12. Николов игра много слабо, както и по-голямата част на тима.

„Мисля, че всичко е логично. След серията, която играхме на полуфиналите, и финала за бронзовия медал в първенството... Казан си почина малко повече. И всичко това си взема своето. Затова явно, че в тази среща играчите, си взеха почивен ден. В главите им беше така“, каза Константинов.

"Има и проблеми с контузии: Казаченков има проблем с гърба, а Омар за първи път изобщо също има проблеми с гърба. Воронков има разтежение на бедрото, не исках изобщо да го пускам като титуляр срещу Зенит (Казан)“.

„Ясно е, че утре полуфиналната среща е по-важна. Но това не е извинение, защото не можем да си позволим да се стигне до това ниско ниво. Нямаше никакъв дух, това си личеше от първата точка. Мисля, че едната страна имаше много енергия, докато другата не дойде да се бори, а да загрее и след това да си почине“, ядосва се българският специалист, след което продължава: „Кога сме губили на блок толкова лошо? В атака – същото. Сервис-посрещане - същото. В кой елемент бяхме по-добри? В нито един“.

„Как можем да се подготвим след нещо подобно? Разбирате ли, има и физическа умора, а играчите зависят от физическата си подготовка. Те могат да компенсират натрупано изтощение с технически арсенал. Но когато разчитат не на техника, а на сила, не могат да компенсират натрупаната умора. Така че, ако сме по-свежи утре, има шанс да играем по-добре“, е цитиран да казва Константинов пред официалния сайт на руската волейболна федерация.

