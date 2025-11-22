Снимка Пиксабей

Локомотив (София) победи с 1:0 Черно море като гост в мач от 16-ия кръг на efbet Лига. Единственото попаднеие бе дело на Райън Бидунга в 19-ата минута. Срещата бе белязаха от три отменени гола - два за домакините и един за гостите.

При победа днес "моряците" щяха да изпреварят ЦСКА 1948 на второто място, но сега играчите на Илиан Илиев остават на трета позиция с 27 точки - колкото има и Локомотив (Пловдив).

Тъкмо бе изминала една минута от първия съдийски сигнал, когато Селсо Сидни прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада при изграждането на атаката. Малко по-късно на отсрещната врата Спас Делев се оказа на добра позиция, но Кристиян Томов скъси ъгъла му и блокира удара.

В 13-ата минута гостите също вкараха топката в мрежата, но и то бе отменено. Реян Даскалов бе оставен непокрит в наказателното поле при едно центриране и ударът му с глава рикошира във Франса, за да влезе в мрежата. Малко преди това обаче се оказа, че Райън Бидунга е играл с ръка и ВАР отмени гола.

В 19-ата минута обаче "железничарите" откриха резултата. Бидунга бе оставен твърде лесно да нахлуе в наказателното поле и със силен удар в горната част на вратата на Томов направи 1:0 в полза на състава на Станислав Генчев.

До края на първата част играта бе равностойна, но без сериозни положения пред двете врати. Неприятната новина бе контузията на Патрик-Габриел Галчев, който получи травма в глезена и трябваше да бъде заменен от Джунейт Али.

След около час игра нов гол за Черно море бе отменен. Селсо Сидни вкара топката в мрежата, но се оказа, че при подаването към него нападателят е бил в засада, предаде sportal.bg.

ЧЕРНО МОРЕ 0:1 ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)

0:1 Бидунга (19)

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 4. Стефанов, 28. Дробаров, 8. Дончев, 15. Хил, 71. Панайотов, 10. Чандъров, 39. Златев, 11. Педро, 77. Сидни, 9. Франса

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 14. Лясков, 91. Бидунга, 44. Кацаров, 31. Станоев, 4. Дембеле, 22. Даскалов, 27. Галчев, 8. Луанн, 7. Делев, 77. Кауе

