Локомотив (София) победи Ботев (Пловдив)

кадър: Диема Спорт

Локомотив (София) записа минимален успех с 1:0 над Ботев (Пловдив) в мач от четвъртия кръг на efbet Лига, игран на "Колежа". Единственото попадение бе дело на Ерол Дост (29). Пловдивчани остават без победа в шампионата, докато столичани затвърдиха доброто си представяне от началото на сезона и заемат четвърто място. За "канарчетата" това е трето поредно поражение.

Ботев игра без наказаните Ивелин Попов и Андрей Йорданов, предаде Спортал.

Двубоят започна по-добре за гостите от София. В играта на "канарчетата" се забеляза нервност, което доведе до доста неточни подавания. В 13-ата минута удар на Дембеле с глава след центриране от корнер премина над гредата.

Ботев отговори четири минути по-късно с удар на Никола Солдо, който срещна тялото на защитник. В 20-ата минута Николай Минков направи страхотен пробив. Той влезе от десния фланг към центъра на терена, след което подаде на Балоянис. Гръцкият футболист центрира в наказателното поле, а топката някак се върна при Минков, който шутира, но в аут.

В 21-рвата минута силен удар на Тодор Неделев в долния ляв ъгъл на вратаря беше отразен с котешки рефлекс от Величков. Стражът успя да избие топката в гредата.

В 27-ата минута Луан проби по десния фланг и центрира в наказателното поле, където Аралица бе изпуснат от защитата на Ботев. Нападателят стреля акробатично, но право в Даниел Наумов. В 29-ата минута Локомотив София поведе в резултата. Центриране отдясно свари защитата в жълто-черно неподготвена. Ерол Дост се придвижи добре и с глава прати топката във вратата.

Второто полувреме започна с греда за Локомотив. Само късметът покри Ботев във въпросната ситуация, при която Митко Митков стреля от над 30 метра и разтресе горната греда. В 52-рата минута Ботев създаде сериозна опасност. Никола Илиев центрира меко в наказателното поле, а Константинос Балоянис шутира във вратаря Величков от няколко метра.

В 59-ата минута Аралица направи страхотен диагонален пас по въздух. Той намери Спас Делев, който потърси удар към далечния ъгъл, а Наумов с плонж изби в корнер. Веднага на отсрещната греда Ботев създаде възможност за гол. Балоянис качи топката на главата на появилия се от пейката Стивън Петков. Нападателят нанесе удар, но Величков спаси.

В 76-ата минута опасен удар на Тодор Неделев премина на сантиметри покрай гредата. Секунди след това Неделев центрира остро от корнер. Енок Куатенг се извиси над всички, стреля с глава към далечния ъгъл, но нямаше късмет да отбележи. Четири минути преди края на редовното време изстрел на Патрик-Габриел Галчев излезе в аут.

В добавеното време на мача Тодор Неделев центрира от корнер към позициониралия се на границата на наказателното поле Николай Минков. Последният стреля от въздуха, но в аут.

