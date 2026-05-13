Локомотив Новосибирск и Мони Николов загубиха втория си мач от Финалите за Купата

Световният ни вицешампион Симеон Николов и Локомотив Новосибирск загубиха втория си двубой от финалната шестица за Купата на Русия в Москва. Волейболистите на Пламен Константинов отстъпиха пред вицешампиона Зенит Казан с 0:3 гейма (12:25, 17:25, 19:25) във втората си среща от Група "Б".

Локомотив е много близо до класиране за полуфиналите, след като в първия мач се наложи над Динамо-ЛО (Сосновий Бор) с 3:1 гейма. Продължаването напред зависи от срещата между Зенит и Динамо-ЛО, който ще е утре (14 май) от 16:00 часа българско време, предава Фокус.

Полуфиналите за Купата на Русия ще са в събота (16 май).

