Локомотив Новосибирск със Симеон Николов с чиста победа срещу Белгород в руското първенство

Снимка: Булфото

Отборът на треньора Пламен Константинов и разпределителя Симеон Николов - Локомотив Новосибирск, се наложи над Белгород с 3:0 (30:28, 25:22, 25:20) при гостуването си. Така тимът записа 18 победа от 21 кръга на първенството на Русия и е на второ място във временното класиране с 53 точки, изоставайки само от Зенит Казан, посочва БТА.

По-малкият син на Владимир Николов умело диктуваше играта на Локомотив, като помогна много в първия гейм за успеха, а след негов силен сервис и последвала блокада Локомотив спечели и втората част.

В третия гейм Николов вдигна топката на Иля Казаченков без блокада за победната точка.

В следващия кръг Локомотив Новосибирск ще гостува на Нова Новокуйбишевск.

