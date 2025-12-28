Локомотив Новосибирск със Симеон Николов се наложи над Ярославич в руската Суперлига

Снимка: Булфото, архив

Тимът на Локомотив Новосибирск с националния разпределител Симеон Николов в редиците си победи Ярославич с 3:1 (25:15, 26:28, 25:17, 25:21) в мач от 15-ия кръг на руската Суперлига. Това стана два дни, след като тимът на Пламен Константинов загуби финала за Суперкупата на Русия от Зенит Казан с 1:3, посочва БТА.

Благодарение на успеха си Локомотив се изкачи на второ място в класирането с 36 точки, като има само една по-малко от лидера Зенит Казан и изпревари Динамо Москва, който обаче има мач по-малко.

Локомотив имаше проблем срещу домакините от Ярославъл само във втория гейм, който съперникът успя да измъкне в края и за изравни временно резултата.

Това бе последен мач за тима на треньора Пламен Константинов за календарната 2025 г., а следващата среща ще бъде домакинство на Кузбас Кемерево на 4 януари.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!