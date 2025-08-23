Локомотив Пловдив изравни в края на Черно море

кадър: Диема спорт

Отборите на Черно море и Локомотив (Пловдив) играят при 1:1 един срещу друг в мач от шестия кръг на efbet Лига на стадион "Тича" във Варна. Георги Лазаров откри в 29-ата минута.

Черно море и Локомотив (Пловдив) се намират в добра форма, като и двата състава имат по 11 точки след първите пет кръга. "Моряците" заемат третото място с голова разлика 10:3, докато "смърфовете" са четвърти с 5:2.

След равностойно начало домакините успяха да открият резултата в 29-ата минута. Тогава Асен Дончев центрира отлично към наказателното поле, където Георги Лазаров засече прецизно с глава топката в мрежата, предаде Спортал.

ЧЕРНО МОРЕ 1:1 ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)

1:0 Лазаров (29)

1:1 Кова (90)

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Илиев, 3. Атанасов, 28. Дробаров, 8. Дончев, 15. Мартин, 71. Панайотов, 24. Телеш, 11. Педро, 39. Златев, 10. Чандъров, 19. Лазаров

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 23. Русков, 5. Павлов, 21. Еспионса, 12. Али, 22. Иванов, 10. Политино, 94. Иту, 39. Умарбаев, 14. Илиев

