Локомотив София се подсили с бивш играч на Ливърпул за мача на "Тича"

Снимка Сайт на Локомотив София

Следващият съперник на Черно море в елита направи впечатляващ трансфер.

Локомотив София официално представи бившия футболист на Ливърпул Джордан Айб. Крилото пристига в "Надежда" с договор до лятото на 2027 година. Зад гърба си англичанина има общо 119 мача в Премиър лийг, а с екипа на мърсисайци е записал 58 срещи, пише Sportal.bg.

Ето какво написаха от клуба:

"Днес Джордън Ибе подписа договор с Локомотив (София) до лятото на 2027 година! Ибе идва с впечатляваща визитка – 58 мача за Ливърпул, 92 за Борнемут и общо 119 участия във Висшата лига на Англия. След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в Локомотив!

Ръководството на Локомотив (София) пожелава на Джордън Ибе много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!