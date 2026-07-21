Локомотив на товарен влак се запали между две гари

Снимка Пиксабей, илюстративна

Дизелов локомотив на товарен влак се запали по време на движение между гарите Мърчево и Бойчиновци в област Монтана. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите огънят е овладян, а при инцидента няма пострадали, съобщиха за NOVA от полицията.

Сигналът за пожара е подаден около обяд. На място незабавно са изпратени няколко екипа на пожарната, които са успели да локализират и потушат пламъците.

По първоначална информация композицията е била съставена от товарни вагони, електрически локомотив и дизелов локомотив. Именно от дизеловата машина е тръгнал пожарът.

При инцидента няма пострадали хора. Към момента няма данни и за опасност за движението в района, пише vesti.bg.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Предстои да бъде установено дали става въпрос за техническа неизправност или друг инцидент.

През последните години подобни случаи са сравнително редки, но при възникване на пожар в железопътна композиция се задействат специални процедури за безопасност. Приоритет е предотвратяването на разпространението на огъня към вагоните и осигуряването на безопасността на железопътната инфраструктура.

Редактор "Екип на Петел",

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