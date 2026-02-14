Локомотив на товарен влак се запали в Русе
14.02.2026 / 19:20 0
Булфото
Локомотив на товарен влак се запали в района на гара Разпределителна в Русе, съобщи NOVA.
Две пожарни коли са на място. На този етап няма информация за пострадали.
Контактната мрежа е изключена, засега не е ясно дали ще се промени разписанието на пътническите влакове.
Няма официална информация за причината за инцидента.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!