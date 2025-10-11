Льокорню: Новото правителство трябва да отразява реалността в парламента

Кадър Youtube

Следващото правителство на Франция ще трябва да отразява реалния състав на Националното събрание (долната камара на френския парламент), каза днес премиерът Себастиан Льокорню след повторното му назначаване на поста, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Имаме нужда от правителство, което да отразява реалността в парламента, но не е заложник на партийни интереси", заяви Льокорню пред журналисти след посещение в полицейско управление в едно от южните предградия на Париж.

Попитан за евентуалното спиране на пенсионната реформа във Франция, Льокорню отговори, че "всички дебати са възможни, стига да са реалистични".

